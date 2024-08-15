Культура

«Весёлый Пушкин» из «Михайловского» отправился в Вологду

Сегодня, 6 сентября, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» открывает в картинной галерее Вологды выставку «Весёлый Пушкин». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, этим событием заповедник и галерея отмечают сразу две круглые даты: в первую голову, 225-летие А. С. Пушкина и, во-вторых, 60-летие замечательного художника Игоря Шаймарданова, работы которого и представлены в экспозиции.

Игорь Шаймарданов. Крылья (из серии «Новый старый Пушкин», 2013). Из фондов «Михайловского»

Выставка «Весёлый Пушкин» — своего рода ретроспективный показ, отметили в «Михайловском». В экспозицию вошли работы мастера разных лет — времени, отмеченного дружбой и активным, плодотворным сотрудничеством художника и музея. Жители и гости Вологды смогут познакомиться с отдельными картинами из разных пушкинских циклов Игоря Шаймарданова, среди которых «Ситцевый Пушкин» (2001), «Михайловские царапки» (2005), «Пушкинский календарь» (2006), «Пушкин и Арина Р. » (2010), «Азбука Пушкиногорья» (2012), «Новый старый Пушкин» (2013), «Деревенский Пушкин» (2018) и другие — всего более 60 произведений живописи и графики.

Игорь Шаймарданов. Е — Еловая аллея. Из серии «Азбука Пушкиногорья» (2012). Из фондов «Михайловского»

Выставки работ Игоря Шаймарданова музей-заповедник устаивает регулярно, представляя «не бронзового поэта» и лирически-ироничного «летописца его михайловской жизни» как в регионе, так и за его пределами, не только по всей стране и за рубежом. Большое фондовое собрание работ этого художника — одна из наиболее востребованных музейных коллекций. Более того иногда эта коллекция даже вызывает «белую зависть» у коллег-музейщиков, принимающих экспозиции из «Михайловского». Так, например, сотрудникам «Михайловского» хорошо памятна ситуация, когда в Чехии выставка «царапок» (так сам художник обозначает изобретённую им технику работы иглой и масляными красками по бумаге) вместо запланированных двух недель работала почти год: её дважды продлевали по просьбе принимающей стороны. А в Беларуси, в музее Коласа, публично признались, что мечтали бы о таком проекте о своём «главном герое».

Рассказывая о разных совместных проектах с Игорем Шаймардановым, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» напомнили и о совместных изданиях, как то: о тетради с репродукциями живописных и графических работ в серии «Святогорская галерея» (2026), о большом альбоме «Александру Сергеевичу хорошо!» (2011) или об инициированным Пушкинским заповедником издании «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина» с иллюстрациями Игоря Шаймарданова (2016), которое было объявлено «Книгой праздника» юбилейного L Всероссийского Пушкинского праздника поэзии.

Также в 2008 и 2009 годах Игорь Шаймарданов был главным художником Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в «Михайловском», а в 2019-м принял участие в творческом проекте музея «Хлебное место» — создал новую серию работ, на которых можно увидеть, как Александр Пушкин «…и сеет, и жнёт, и хлеб печет, и угощает».

Планируется, что выставка «Весёлый Пушкин» в Вологодской областной картинной галерее — в выставочном зале Музейно-творческого центра народного художника России В.Н. Корбакова — будет открыта для посетителей до 27 октября.