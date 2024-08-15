Культура

Вход в Псковский музей-заповедник ограничен 9 сентября

В связи с выходным днем 9 сентября, в понедельник, часть объектов Псковского музея-заповедника закрыли для посетителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Закрыты:

– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

– Главное здание Псковского музея-заповедника;

– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

– Поганкины палаты;

– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;

– Музей-квартира В. И. Ленина;

– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;

– Музей-усадьба М. П. Мусоргского;

– Музей-усадьба С. В. Ковалевской;

– Музей истории города Печоры.

В этот день можно посетить:

– Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки: «Приказная палата – административный центр Псковской земли», «Ратная доблесть эпох» и «Господин Псков»;

– Двор Постникова, где открылась новая выставка «Шедевры из собрания Музея архитектуры имени А. В. Щусева. Десять веков русской архитектуры»;

– Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин»;

– Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;

– Покровскую башню.