Вход в Псковский музей-заповедник ограничен 9 сентября

В связи с выходным днем 9 сентября, в понедельник, часть объектов Псковского музея-заповедника закрыли для посетителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Закрыты:
– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
– Главное здание Псковского музея-заповедника;
– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
– Поганкины палаты;
– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;
– Музей-квартира В. И. Ленина;
– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;
– Музей-усадьба М. П. Мусоргского;
– Музей-усадьба С. В. Ковалевской;
– Музей истории города Печоры.
В этот день можно посетить:
– Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки: «Приказная палата – административный центр Псковской земли», «Ратная доблесть эпох» и «Господин Псков»;
– Двор Постникова, где открылась новая выставка «Шедевры из собрания Музея архитектуры имени А. В. Щусева. Десять веков русской архитектуры»;
– Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин»;
– Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;
– Покровскую башню.