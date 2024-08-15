Культура

Фестиваль по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском» пройдет в Пушкинских Горах

Меньше двух дней осталось до открытия фестиваля по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском». Он пройдет с 11 по 13 сентября в Пушкинских Горах и объединит специалистов библиотечной отрасли, ведущих деятелей культуры, науки, образования, книгоиздателей, писателей и литературных критиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

География участников – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Тагил, Сургут, Новгород, Великие Луки, Псков и Псковская область.

Главной целью «Осени в Михайловском» организаторы называют содействие повышению квалификации и стимулирование инновационного опыта библиотечных работников. В числе задач - расширение диапазона профессионального общения и обмена творческими инициативами библиотек, выявление наиболее эффективных библиотечных программ и проектов по продвижению книги и чтения, формирование общественного представления о результатах деятельности библиотек.

В программе - моноспектакль «Слово» председателя секции прозы Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России Павла Алексеева, презентация издательского проекта «Удивительная Русь» книжного «Феникс», пленарная сессия от ведущих деятелей культуры России, посвященная ключевым вопросам в области продвижения книги и чтения в Российской Федерации, а также презентация выставки художественных работ «Пушкин. Вдохновение в Михайловском» воспитанников Региональной общественной организации инвалидов «Санкт-Петербургская Лига жизненной помощи людям с проблемами развития».

Ключевым мероприятием фестиваля станет научно-практическая конференция «Культура чтения: традиции и тенденции», в рамках которой пройдет Межрегиональный фестиваль-конкурс лучших проектов по продвижению книги и чтения «Читающая Россия» и конкурс на лучший пост о фестивале в социальных сетях «И я там был…».

Фестиваль-конкурс проводится Псковской библиотечной ассоциацией, библиотекой имени Курбатова при поддержке комитета по культуре Псковской области, Российской национальной библиотекой, Российской государственной детской библиотекой, Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя», Ассоциацией школьных библиотекарей русского мира.

С программой фестиваля «Осень в Михайловском» можно познакомиться на сайте библиотеки.