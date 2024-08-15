Культура

Моноспектакль «Слово» сыграет в «Михайловском» писатель из Петербурга

На моноспектакль Павла Алексеева «Слово» завтра, 11 сентября, приглашает Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».

Павел Алексеев. Фото с официальной страницы музея-заповедника в социальной сети

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, показ этого спектакля состоится в рамках XVII Межрегионального фестиваля библиотечных программ «Осень в Михайловском». Участник фестиваля Павел Алексеев — автор многих романов, рассказов, миниатюр и повестей, член попечительского совета театра «Мимигранты», лауреат международного конкурса «Согласование времён», дипломант национальных литературных премий «Золотое перо Руси» и «Серебряное перо Руси» и других конкурсов — уже выступал в Псковской области. Так, совсем недавно, буквально в этом августе, творческая встреча с ним состоялась в Великих Луках в рамках книжного фестиваля для семейного чтения «Встречи на родине М. И. Семевского».

В своём спектакле в Пушкинском заповеднике Павел Алексеев намерен вместе со зрителями, они же — читатели, поразмыслить о существе и сущности слова, которое «было вначале». На это выступление в Научно-культурном центре «Михайловского» (пос. Пушкинские горы, бульв. Гейченко, 1) музей приглашает не только участников фестиваля библиотечных программ, но всех желающих, жителей и гостей Святогорья. Вход на спектакль, который начнут в 18.00, свободный.

В музее-заповеднике добавили, что на следующий день, 12 сентября, на научно-практической конференции «Культура чтения: традиции и тенденции», которая также будет проходить в рамках XVII Межрегионального фестиваля библиотечных программ «Осень в Михайловском» Павел Алексеев выступит с установочным докладом «Будущее печатной книги».