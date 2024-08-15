Культура

Передвижная выставка «Дар» откроется в Музее истории города Печоры

Новая выставка откроется в Музее истории города Печоры 20 сентября. Выставка «Дар» – передвижной проект Музея-заповедника «Абрамцево». Материалом выставки стали произведения художественной коллекции журнала «Наше наследие». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Созданный в 1988 году по инициативе академика Д. С. Лихачева и причисленный ЮНЕСКО к лучшим в мире изданиям по культуре и искусству, «Наше наследие» был «синтетическим журналом». Его публикации посвящались деятелям и произведениям литературы и философии, живописи и архитектуры, театра и музыки. В 2020 году журнал был закрыт, коллекция передана в абрамцевское музейное собрание.

На протяжении многих лет в редакции журнала устраивались художественные выставки. Из дарений художников сложилась коллекция журнала, в которой представлены работы нескольких поколений московских художников, петербургский андеграунд, владимирская школа, живопись урало-сибирского региона.

«Выставка "Дар" – это крайне удачная попытка объемно продемонстрировать уникальную коллекцию журнала "Наше наследие". Камерное пространство Музея истории города Печоры определяет масштаб выставки: будут представлены 63 произведения из 259, но, вместе с тем, задает тот единственно верный "человеческий масштаб", который ценился сотрудниками прекрасного журнала», – подчеркнула генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Выставка начнет свою работу 20 сентября и продлится до 5 ноября.