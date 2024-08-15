Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Билеты на «Граф Монте-Кристо»
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Ресторан-бистро «Лёвенъ»
Как создать ТОС
карта отдыха и туризма
«Лёвенъ»: Локальные продукты
Легкий пар: чуткая штука
заработать на Пушкине
«Европа Плюс» Суперсезон Live tour
Кружки и секции для детей
Аграрий с джойстиком в руках
Первая ягода
 
 
 
ещё Культура 15.08.2024 13:040 В честь Дня археолога, посвящается... 10.09.2024 19:400 Передвижная выставка «Дар» откроется в Музее истории города Печоры 10.09.2024 17:520 Сбор книг для жителей Донецка и сельских библиотек завершили в Псковской области 10.09.2024 17:410 На экскурсию в самую эклектичную псковскую башню приглашает музей 10.09.2024 14:110 Новоржевскую кинодеревню закрыли для посетителей из-за съемок «Казачка-2» 10.09.2024 14:010 Писатель Владимир Клевцов проведет в Пскове литературный вечер и презентует новую книгу
 
 
 
Самое популярное 06.09.2024 14:220 Когда дожди накроют Псковскую область, рассказала синоптик 05.09.2024 13:245 Фотофакт: Пешеходный мост через реку Пскову обретает окончательный вид 03.09.2024 12:571 В Госавтоинспекциях Пскова и Псковской области сменились руководители 08.09.2024 15:444 Поликлиника отказала псковичу в медицинской помощи, потому что он уже «умер» 04.09.2024 15:024 Пскович предстанет перед судом за убийство соседей за громкую музыку
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Передвижная выставка «Дар» откроется в Музее истории города Печоры

10.09.2024 19:40|ПсковКомментариев: 0

Новая выставка откроется в Музее истории города Печоры 20 сентября. Выставка «Дар» – передвижной проект Музея-заповедника «Абрамцево». Материалом выставки стали произведения художественной коллекции журнала «Наше наследие». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Созданный в 1988 году по инициативе академика Д. С. Лихачева и причисленный ЮНЕСКО к лучшим в мире изданиям по культуре и искусству, «Наше наследие» был «синтетическим журналом». Его публикации посвящались деятелям и произведениям литературы и философии, живописи и архитектуры, театра и музыки. В 2020 году журнал был закрыт, коллекция передана в абрамцевское музейное собрание.

На протяжении многих лет в редакции журнала устраивались художественные выставки. Из дарений художников сложилась коллекция журнала, в которой представлены работы нескольких поколений московских художников, петербургский андеграунд, владимирская школа, живопись урало-сибирского региона.

 
«Выставка "Дар" – это крайне удачная попытка объемно продемонстрировать уникальную коллекцию журнала "Наше наследие". Камерное пространство Музея истории города Печоры определяет масштаб выставки: будут представлены 63 произведения из 259, но, вместе с тем, задает тот единственно верный "человеческий масштаб", который ценился сотрудниками прекрасного журнала», – подчеркнула генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Выставка начнет свою работу 20 сентября и продлится до 5 ноября. 

Теги: #выставка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Медики советуют в сентябре прививаться от гриппа. Планируете ли вы делать прививку?
В опросе приняло участие 64 человека
10.09.2024, 20:200 Детская ярмарка рукоделия и садоводства пройдет в Пскове 12 сентября 10.09.2024, 20:140 В Петербурге горит здание спортивного клуб Sport Palace на Крестовском острове 10.09.2024, 20:000 Более двадцати выпускников ведомственных вузов пополнили ряды псковской полиции 10.09.2024, 19:500 Мошенники стали сообщать псковичам, что на них поступают жалобы
10.09.2024, 19:400 Передвижная выставка «Дар» откроется в Музее истории города Печоры 10.09.2024, 19:200 Глава инспекции труда Псковского облсовпрофа участвует в неделе охраны труда в Сочи 10.09.2024, 19:130 С начала года от жителей Псковской области поступило 23 жалобы о признаках самовольного строительства 10.09.2024, 19:000 Более 11 тысяч псковских соискателей вышли на рынок труда
10.09.2024, 18:400 Выпускники псковского медколледжа стали сотрудниками противотуберкулёзного диспансера 10.09.2024, 18:350 На выезде из Пскова образовалась пробка из-за ДТП 10.09.2024, 18:200 В Пскове больше всего командировки любят замужние женщины, имеющие детей – опрос 10.09.2024, 18:040 Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Великих Луках
10.09.2024, 18:000 На бесплатное пробное занятие по карате приглашает псковичей «Супер фитнес» 10.09.2024, 17:520 Сбор книг для жителей Донецка и сельских библиотек завершили в Псковской области 10.09.2024, 17:410 На экскурсию в самую эклектичную псковскую башню приглашает музей 10.09.2024, 17:350 Лжебанкир похитил 40 тысяч рублей у псковича
10.09.2024, 17:330 «Кузница»: Как выжить в современной школе? ВИДЕО 10.09.2024, 17:320 «Псков» и «Тосно» поборются за «бронзу» чемпионата СЗФО по футболу 10.09.2024, 17:220 Соревнования по спортивному ориентированию в парке проведут в Промежицах 10.09.2024, 17:170 Голый мужчина из «сундука» стал утренним кошмаром для матери и ребенка в Пскове
10.09.2024, 17:130 10 млн рублей жители Пскова отдали мошенникам за неделю 10.09.2024, 17:101 Псковский театр кукол откроет 62-й сезон премьерой «Аленький цветочек» 10.09.2024, 17:050 Около 60 км береговой линии в Псковской области очистили по акции «Вода России» 10.09.2024, 16:590 «Гонки по вертикали»: итоги выборов, битва за Гдов и реабилитация Брячака. ВИДЕО
10.09.2024, 16:570 УФАС в Псковской области отказалось признавать недобросовестным поставщика геотекстиля 10.09.2024, 16:530 Псковский студент презентовал разработку компактного 3D-принтера 10.09.2024, 16:410 70 случаев заражения острыми кишечными инфекциями выявили за неделю в Псковской области 10.09.2024, 16:350 Первая после парламентских каникул сессия областного Собрания назначена на 19 сентября
10.09.2024, 16:320 МТС инвестирует миллиард рублей в развитие ИИ-облака для бизнеса 10.09.2024, 16:260 «Эхономика»: Неделя креативной экономики. ВИДЕО 10.09.2024, 16:191 Каждый родитель буквально «воет» перед первым сентября — многодетная псковичка 10.09.2024, 16:060 В Псковской области можно накопить на квартиру быстрее, чем в других регионах – аналитики
10.09.2024, 16:010 Две бани в Великих Луках не прошли санитарную проверку 10.09.2024, 15:510 Из-за отсутствия начальника отдел ЗАГС Дедовичского района в сентябре будет работать три дня 10.09.2024, 15:470 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 10 сентября 10.09.2024, 15:400 Сохранению исторической памяти посвящен патриотический форум в Стругокрасненском округе
10.09.2024, 15:360 Татьяна Пасман: Школа — это не место для пропаганды 10.09.2024, 15:260 Пскович лишился четырех миллионов рублей после общения с мошенниками 10.09.2024, 15:130 Почти 50 человек заразились COVID-19 в Псковской области на прошлой неделе 10.09.2024, 15:040 Иностранца на грузовике оштрафовали за попытку дать взятку псковскому таможеннику
10.09.2024, 14:590 ПСБ и «Академия ПСБ» провели серию игр для повышения финансовой грамотности населения в Пскове 10.09.2024, 14:470 Псковского застройщика обязали заменить блоки входных дверей в многоэтажке 10.09.2024, 14:400 До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 сентября 10.09.2024, 14:390 Псковские студенты принимают участие в марафоне «Трезвость – выбор сильных!»
10.09.2024, 14:360 Спектакль «Лягушки» с новой главной актрисой покажут в Пскове 16 и 17 сентября 10.09.2024, 14:261 Татьяна Пасман: Одна из главных проблем школ – нехватка ресурсов 10.09.2024, 14:214 Почему соседи убивают 10.09.2024, 14:140 Псковская область примет международный патриотический форум «Мы помним»
10.09.2024, 14:110 Новоржевскую кинодеревню закрыли для посетителей из-за съемок «Казачка-2» 10.09.2024, 14:060 Более двух тысяч человек заболели ОРВИ в Псковской области за неделю 10.09.2024, 14:010 Писатель Владимир Клевцов проведет в Пскове литературный вечер и презентует новую книгу 10.09.2024, 13:530 Умные часы и другие гаджеты для школьников бьют рекорды продаж в Пскове
10.09.2024, 13:480 В Минтруда сообщили об отсутствии изменений в графике выходных на 2025 год 10.09.2024, 13:400 Великолучанин украл детский велосипед из общежития 10.09.2024, 13:310 Моноспектакль «Слово» сыграет в «Михайловском» писатель из Петербурга 10.09.2024, 13:220 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Наша жизнь - сплошные мифы и растущие тарифы...
10.09.2024, 13:211 Партия президента «Единая Россия» с большим отрывом победила в ЕДГ-2024 10.09.2024, 13:180 Неделя креативной экономики в пятый раз пройдет в Пскове 10.09.2024, 13:080 Псковички выманили у знакомой более полмиллиона рублей за «консультации специалиста по недвижимости» 10.09.2024, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Как выжить в современной школе?
10.09.2024, 13:021 Основные проблемы псковских предпринимателей назвала руководитель центра «Мой бизнес» 10.09.2024, 12:590 За первую неделю осени от гриппа привились более 22 тысяч псковичей 10.09.2024, 12:500 В работе Telegram произошел сбой 10.09.2024, 12:390 Тает во рту! — готовим яблочный пирог на сметане
10.09.2024, 12:350 «Гонки по вертикали»: итоги выборов, битва за Гдов и реабилитация Брячака 10.09.2024, 12:300 Невельчанин оплатил налоги более чем на 2 млн рублей после ареста земельного участка 10.09.2024, 12:160 Псковская филармония открывает 81-й сезон итальянской музыкой 10.09.2024, 12:090 Т1 Сервионика завершила проект по организации сетевой инфраструктуры для ООО «Интерлизинг»
10.09.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика»: Неделя креативной экономики 10.09.2024, 11:540 В Минэкономразвития РФ сделали прогноз на небывалый рост зарплат в 2024 году 10.09.2024, 11:500 Соревнования по ловле рыбы организуют в Пскове 14 сентября 10.09.2024, 11:450 Канализационные воды текут по стенам квартир дома в псковской деревне Родина
10.09.2024, 11:400 Завершена реставрация двух столов из сгоревшей в Любенске усадьбы Римского-Корсакова 10.09.2024, 11:281 Детские больницы в Пскове и Великих Луках посещают специалисты медцентра Минздрава 10.09.2024, 11:210 Продолжаются поиски тела утонувшей в реке Исса пенсионерки 10.09.2024, 11:180 «Кузница»: Как выжить в современной школе?
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru