Культура

На экскурсию в самую эклектичную псковскую башню приглашает музей

Сборная экскурсия по музейному комплексу «Варлаамовский угол» в Пскове пройдет 14 сентября в 15:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«Именно здесь величественная древность соединяется c современными архитектурными решениями», - пояснили в музее.

В ходе экскурсии гости попадут в Варлаамовскую башню, с которой велось наблюдение и обзор прилежащей территории, и Высокую (Воскресенскую) башню, которая является самой южной точкой ансамбля Варлаамовского угла и одной из самых высоких (целых семь ярусов). С четвертого яруса Высокой башни можно попасть на боевой ход, который соединяет ее с башней Варлаамовской.

Также в Варлаамовском углу гостей ждет обзор экспозиции «Лев против Орла», посвященной одному из важнейших событий в военной истории Пскова – осаде города войском шведского короля Густава II Адольфа в эпоху Смутного времени.

Место сбора: площадка у Варлаамовской башни, улица Леона Поземского, 46. Телефон для записи: +78112331065.