Культура

Музей-заповедник приглашает на экскурсию «От Кремля до Покровской башни»

Псковский музей-заповедник приглашает псковичей на масштабную экскурсию по исторической части Пскова от Псковского кремля до Покровской башни 15 сентября в 13:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Гостей ждет погружение в историю Пскова от самых начал – возникновения города, строительства мощной крепости и первого храма во имя Святой Троицы. Также гости узнают о вечевом строе Пскова и как работало такое общество, почему в Довмонтовом городе было выстроено большое количество храмов и где хранится меч знаменитого князя Довмонта.

В ходе путешествия у гостей будет возможность открыть для себя интересные факты о древнем городе, прогуляться по весеннему городу, узнать, как знакомые всем места назывались несколько лет назад и с именами каких известных личностей они связаны, полюбоваться 500-летними храмами.

Обязательная предварительная запись. Телефон для записи: +78112663311.