Культура

Светлана Мельникова рассказала на форуме в Петербурге о проблемах в организации охраны музеев

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова принимает участие в форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге в качестве слушателя и спикера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-службы Минкультуры России и Форума объединенных культур

Светлана Мельникова стала слушателем лекции Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на тему «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?», а также выступила на общем собрании Союза музеев России с докладом на тему «О проблемах в организации охраны музеев».

С 11 по 14 сентября в Санкт-Петербурге проходит X Международный форум объединенных культур. Основная тема форума в 2024 году – «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?». В рамках деловой программы пройдут мероприятия, посвященные председательству России в БРИКС и СНГ, состоятся дискуссии о перспективах международного культурного сотрудничества и деловые мероприятия 10 тематических секций: «Музеи», «Право на наследие в многополярном мире», «Искусственный интеллект в культуре и национальный суверенитет», «Культурное наследие: традиции и современность» и т.п.

Для участников форума также будет организована насыщенная культурная программа с концертами и выставками.