Культура

Касса российских кинотеатров выросла на треть

За лето 2024 года кинотеатры по всей стране собрали более 8 млрд рублей. Таким образом, на треть была повышена планка прошлого года, а также побит рекорд наиболее «хлебного» 2021 года. Эти данные со ссылкой на министра культуры Ольгу Любимову приводит «Интерфакс» с Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

«Три летних месяца 2024 года принесли кинотеатрам 8,3 млрд рублей. Это почти на треть больше, чем летом 2023 года, на 137% - чем в июне-августе 2022-го, на 6% - чем летом 2021 года», - цитирует агентство главу культурного ведомства.

За июнь август 2023 года кинотеатры стары собрали 6,3 млрд рублей, в 2022 году за тот же период сборы составили 3,5 млрд рублей (на это время пришелся период перестройки прокатной отрасли после ухода из России крупных западных студий). Однако превышен оказался и показатель лета 2021 года, когда кассиры продали билетов на сумму 7,8 млрд рублей.