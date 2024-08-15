Культура

Новый сезон стартовал в Псковском театре кукол

62 сезон стартовал в Псковском театре кукол 15 сентября.

Фото здесь и далее: Псковский театр кукол / «ВКонтакте»

Как рассказали в театре, сезон начался с премьерного спектакля «Аленький цветочек».

Более 60 лет Псковский областной театр кукол располагается в историческом здании старообрядческой церкви Покрова Богородицы, построенном в 1906 году в составе двора купца Батова как домовая церковь. Дом Батова является единственным в Пскове хорошо сохранившимся зданием «русского» стиля конца XIX века с характерным сочетанием древнерусских форм и принципов итальянской архитектуры.

Первым директором театра стал В. М. Кац, на его смену пришел В. А. Иванов. Значительный вклад в развитие театра внес А. В. Куроедов, совмещавший должности директора и художественного руководителя.

Первые спектакли «Красная шапочка», «Пес-рыцарь», «Петрушка-иностранец» артисты показывали во всех уголках области. Сохранились интересное воспоминание о выступлении театра в Стругокрасненском госпитале с постановкой «Петрушка и Гитлер».

Выступали в землянках, сараях, на улицах.

В 2000 году главным режиссером стал Александр Заболотный. Он работал в Псковском театре кукол с 1993 года по приглашению режиссера А. Веселова. Театр вышел на новый творческий профессиональный уровень.

Театр участвовал во многих национальных и зарубежных конкурсах, неоднократно становился их лауреатом. Уже традицией стало празднование Дня кукольника и проведение приуроченного к этому празднику ежегодного мастер-класса для детей по актерскому мастерству. Его проводит режиссер театра вместе со своими артистами, которые учат детей обращаться с куклами и делятся секретами своей работы. Ежегодно театр принимает участие во Всероссийском Пушкинском театральном фестивале.