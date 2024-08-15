Культура

Без малого 13,5 тысячи человек воспользовались льготами при посещении «Михайловского» этим летом

В Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское» подводят первые статистические итоги завершившегося весьма насыщенного лета. По информации службы музейной, экскурсионной и методической работы в период с 1 июня по 31 августа своим правом на посещение объектов в составе Государственного Пушкинского заповедника по льготным (бесплатным) билетам воспользовались 13 489 человек (дети-сироты, инвалиды и сопровождающие их лица, сотрудники музеев, военнослужащие, проходящие срочную службу по призыву). При этом 641 человек из этого числа — многодетные родители и их дети, 4 142 — ветераны боевых действий и участники СВО, а также члены их семей.

На выставке «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт». Фото: Николай Алексеев, музей-заповедник «Михайловское»

Ранее сообщалось, что по числу туристов, посетивших постоянные и сменные экспозиции, выставки и музейные программы, этот летний сезон значительно обошёл предыдущие. Так, всего в заповеднике в течение июня, июля и августа этого года побывало 390 063 человека.

Среди других весьма показательных итогов завершившегося лета — количество проведённых в музее экскурсий: 11 474 за три летних месяца.

Достаточно мощным остаётся туристический поток и в сентябре, отметили в музее. Так, за первую половину месяца, точнее — за период с 1 по 14 сентября включительно Государственный музей-заповедник Пушкина «Михайловское» уже посетило 39 967 человек против 35 400 в 2023 году (112,9%).