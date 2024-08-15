Культура

Летний туристический поток в «Михайловское» вырос ещё на 12%

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» подвели первые статистические итоги завершившегося лета. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе музейной, экскурсионной и методической работы, по числу туристов, посетивших постоянные и сменные экспозиции, выставки и музейные программы, этот сезон значительно обошёл предыдущие. Так, всего в заповеднике в течение июня, июля и августа этого года побывало 390 063 человека, что почти на 12% превышает показатель прошлого лета (около 349 тысяч посетителей).



Фото из официального сообщества музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети

Особенно богатым на гостей стал первый месяц нынешнего лета: порядка 150 тысяч посетителей. В июле и в августе в Пушкинском Заповеднике соответственно побывало порядка 117 и 123 тысячи человек.

В «Михайловском» также рассказали, что в общем туристическом потоке по-прежнему остаётся очень высокой доля так называемых индивидуальных посетителей, то есть гостей, которые приезжают в музей не в составе организованных групп, а поодиночке, семьями или небольшими дружескими компаниями. Этим летом их процент превысил 70 пунктов. Традиционно преобладающим остаётся и число взрослых туристов: примерно две трети от общего количества. В музее отметили, что к концу лета соотношение показателей в этих графах менялось, и осенью, если и не достигнет полного баланса, то, во всяком случае, ощутимо «выровняется». Так, уже в первой половине сентября соотношение «индивидуалов» и гостей в составе организованных групп уже почти равное, а потоки школьников, целыми классами и параллелями, хлынут в музей со дня на день. Именно в эти дни группы учащихся средних и старших классов приедут в «Михайловское», во-первых, на воспетую Пушкиным «золотую осень» и, во-вторых, на гастроли санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера: в репертуаре труппы много спектаклей по произведениям из школьной программы по русской литературе.