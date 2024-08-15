Культура

Выставка «Русский стиль: собрание русской старины Шабельской» действует в Пскове до 22 сентября

В Поганкиных палатах последнюю неделю (до воскресенья включительно) действует выставка «Русский стиль: собрание русской старины Шабельской» – совместный выставочный проект Псковского и Российского этнографического музеев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На выставке представлено уникальное по полноте собрание русской старины. Среди экспонатов можно увидеть выполненные на высоком художественном уровне предметы быта, полотенца, подзоры, образцы вышивки и кружевоплетения, костюмы, отдельные предметы одежды, головные уборы и украшения, презентующие самобытные локальные традиции разных губерний европейской части России.

Место проведения выставки: Поганкины палаты, вход через фойе главного здания Псковского музея, улица Некрасова, дом №7.