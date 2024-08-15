Культура

В Изборске открылась выставка икон и книжных иллюстраций Георгия Панайотова

В Доме купца Белянина в Изборске открылась выставка икон и книжных иллюстраций сотрудника Государственного музея «Исаакиевский собор» Георгия Панайотова «Образу Твоему поклоняемся…», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Автор выставки Георгий Панайотов и директор Государственного музея "Исаакиевский собор" Юрий Мудров сделали для нас подарок. Это выставка, которую мы получили из рук в руки», - отметила, открывая выставку, директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

По ее словам, коллеги из Петербурга «приехали, смонтировали, создали ее специально для этих залов, для Дома купца Белянина, для всех, кто будет в эти дни приезжать в музей-заповедник «Изборск». «Эти залы для нас особенные. Здесь находится экспозиция Изборская земля - святые места для русской культуры», - сказала она.

Наталия Дубровская также напомнила, что свой первый шаг как художник Георгий Панайотов сделал на псковской земле, в Приказной палате Псковского кремля. «Георгию было тогда девять лет. Но до сих пор иконы в памяти тех, кто был тогда на открытии. Мы не верили, когда мама рассказывала о том, как из досочек, пластилина, фольги создавались искренние вещи. Псков, Изборск, Печоры - это для русской музы. И для нас честь - принимать работы Георгия в зале «Изборская земля - святые места для русской культуры», - подчеркнула она.

Директор Государственного музея «Исаакиевский собор» Юрий Мудров сообщил, что Георгий - также интересный педагог. «Он занимается с детьми, умеет доходчиво все объяснить. Если человек талантлив, он талантлив во многом», - отметил он.

Юрий Мудров добавил, что рад тому, что в Изборске выставлены работы художника. «Его выставки проходят на протяжении уже четверти века. Можно сказать, что она юбилейная», - пошутил он.

«Для меня большая радость и честь быть здесь, сделать эту экспозицию», - сказал автор выставки Георгий Панайотов.

Он отметил, что в этом проекте попытался освоить цифровое рисование или сделать живописные работы при помощи компьютера. «Задача была поставлена — сделать иллюстрации к «Житию святого Георгия». Само житие адаптировано для детского и подросткового возраста. Больше 100 страниц, с иллюстрациями еще толще. Получается такой приключенческий роман про супер-героя. Эта стилистика была взята мной за основу, в этом духе была выполнена вся работа», - рассказал художник.

Отметим, что Георгий Панайотов известен, прежде всего, как иконописец. Свою первую икону он исполнил в пять лет, а в семнадцать получил заказ на выполнение иконостаса. С детства Георгий Панайотов совершенствует свое ремесло иконописца: получив высшее художественное образование, он учился у мастеров прошлого, изучая иконопись в монастырях Болгарии, Македонии и на Святой Горе Афон.

Сегодня в творческом багаже Георгия Панайотова десятки иконописных проектов. Его работы можно увидеть в соборах и церквях от белорусского Бреста до острова Кунашир на российском Дальнем Востоке. Его работы отмечены Почетным знаком Святой Татианы, наградами Петербургской митрополии и Белорусского Экзархата Русской Православной Церкви.

На выставке «Образу Твоему поклоняемся…» представлены шесть икон, выполненные в 2022–2024 годах. Четыре из них предназначены для аналоев Исаакиевского собора. Экспозиция также знакомит с другой творческой ипостасью Георгия Панайотова – искусством иллюстратора. Художник выполнил несколько серий иллюстраций и книжных миниатюр. В 2023 году художник создал иллюстрации к житию святого Георгия для издания, адаптированного для детей. Все изображения этого цикла сделаны в технике компьютерной графики.

Фото Анны Тягуновой