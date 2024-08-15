В Изборске открылась выставка икон и книжных иллюстраций Георгия Панайотова

В Доме купца Белянина в Изборске открылась выставка икон и книжных иллюстраций сотрудника Государственного музея «Исаакиевский собор» Георгия Панайотова «Образу Твоему поклоняемся…», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
По ее словам, коллеги из Петербурга «приехали, смонтировали, создали ее специально для этих залов, для Дома купца Белянина, для всех, кто будет в эти дни приезжать в музей-заповедник «Изборск». «Эти залы для нас особенные. Здесь находится экспозиция Изборская земля - святые места для русской культуры», - сказала она.
Наталия Дубровская также напомнила, что свой первый шаг как художник Георгий Панайотов сделал на псковской земле, в Приказной палате Псковского кремля. «Георгию было тогда девять лет. Но до сих пор иконы в памяти тех, кто был тогда на открытии. Мы не верили, когда мама рассказывала о том, как из досочек, пластилина, фольги создавались искренние вещи. Псков, Изборск, Печоры - это для русской музы. И для нас честь - принимать работы Георгия в зале «Изборская земля - святые места для русской культуры», - подчеркнула она.
Директор Государственного музея «Исаакиевский собор» Юрий Мудров сообщил, что Георгий - также интересный педагог. «Он занимается с детьми, умеет доходчиво все объяснить. Если человек талантлив, он талантлив во многом», - отметил он.
Юрий Мудров добавил, что рад тому, что в Изборске выставлены работы художника. «Его выставки проходят на протяжении уже четверти века. Можно сказать, что она юбилейная», - пошутил он.
«Для меня большая радость и честь быть здесь, сделать эту экспозицию», - сказал автор выставки Георгий Панайотов.
Он отметил, что в этом проекте попытался освоить цифровое рисование или сделать живописные работы при помощи компьютера. «Задача была поставлена — сделать иллюстрации к «Житию святого Георгия». Само житие адаптировано для детского и подросткового возраста. Больше 100 страниц, с иллюстрациями еще толще. Получается такой приключенческий роман про супер-героя. Эта стилистика была взята мной за основу, в этом духе была выполнена вся работа», - рассказал художник.
Отметим, что Георгий Панайотов известен, прежде всего, как иконописец. Свою первую икону он исполнил в пять лет, а в семнадцать получил заказ на выполнение иконостаса. С детства Георгий Панайотов совершенствует свое ремесло иконописца: получив высшее художественное образование, он учился у мастеров прошлого, изучая иконопись в монастырях Болгарии, Македонии и на Святой Горе Афон.
Сегодня в творческом багаже Георгия Панайотова десятки иконописных проектов. Его работы можно увидеть в соборах и церквях от белорусского Бреста до острова Кунашир на российском Дальнем Востоке. Его работы отмечены Почетным знаком Святой Татианы, наградами Петербургской митрополии и Белорусского Экзархата Русской Православной Церкви.
На выставке «Образу Твоему поклоняемся…» представлены шесть икон, выполненные в 2022–2024 годах. Четыре из них предназначены для аналоев Исаакиевского собора. Экспозиция также знакомит с другой творческой ипостасью Георгия Панайотова – искусством иллюстратора. Художник выполнил несколько серий иллюстраций и книжных миниатюр. В 2023 году художник создал иллюстрации к житию святого Георгия для издания, адаптированного для детей. Все изображения этого цикла сделаны в технике компьютерной графики.
Фото Анны Тягуновой