Культура

Заслуженная артистка РФ Оксана Федорова планирует создать авторскую арт-постановку

Известная телеведущая Оксана Федорова, родившаяся в Пскове и ставшая известной на весь мир благодаря своей красоте и высоким титулам в профильных конкурсах «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная», 19 сентября стала обладательницей почетного звания заслуженной артистки РФ. Решение наградить ее принял президент страны. Таким высоким званием отмечены ее заслуги в области культур, а также ее многолетняя плодотворная деятельность.

Оксана Федорова поделилась с федеральным изданием «Московский комсомолец» своими эмоциями после присвоения звания. Она рассказала, что вместе с командой готовила документы, но все равно новость о том, что ее наградили, стала приятной неожиданностью.

Телеведущая отмечает, что ей очень приятно, что так высоко оценен ее труд. Она уточнила, что выступает на сцене более 20 лет, а в последние 15 лет ее сферой интересов стало пение и классическая музыка. На ее счету много проектов, направленных на поддержку молодых талантов, а также работа в благотворительном фонде.

Поделилась заслуженная артистка России и своими творческими планами. Она в ближайшее время планирует создать авторскую арт-постановку, в которой будет микс из оперы, русской народной музыки и хореографической постановки.

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