Культура

Ульяновский губернатор наградил директора музея-заповедника «Михайловское»

Работа Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» и лично директора музея Георгия Василевича по сохранению культурного наследия и успехи в реализации музейных проектов в Ульяновской области отмечена главой приволжского региона. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике, на торжественном собрании «У каждого из нас свой Пушкин», которое стало завершающим событием XVII съезда Сообщества Пушкинских музеев, губернатор Ульяновской области Алексей Русских наградил руководителей четырёх ведущих пушкинских музеев, среди которых — и директор псковского «Михайловского».

Фото: правительство Ульяновской области.

Напомним, что в Ульяновской области, на базе музея «Дом Языковых» (филиал года Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова) с октября 2018 активно работает виртуальное представительство Пушкинского Заповедника. Здесь проходят лекции и выставки, подготовленные специалистами из Святогорья, ведётся серьёзная внутримузейная работа по обмену опытом. Кроме того, специалисты двух учреждений много и плодотворно сотрудничают и «в реале».