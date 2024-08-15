Культура

Выставку к 85-летию Валентина Курбатова представит музей-заповедник «Михайловское» в Пскове

Выставку к 85-летию со дня рождения В.Я. Курбатова подготовили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Первыми посетителями выставки станут гости Псковской областной научной библиотеки. В экспозицию вошли порядка 300 фотографий, сделанные Николаем Алексеевым, Юрием Белинским, Георгием Василевичем и Анатолием Пантелеевым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Михайловское».

Фото: В.Я. Курбатов. Из собрания Пушкинского Заповедника

Выставка об одном из самых известных псковичей — лауреате Госпремии Российской Федерации, писателе и критике, много лет бывшем членом жюри литературной премии «Ясная Поляна», верном друге и сподвижнике музея-заповедника «Михайловское» — назвали «А дальше была просто жизнь». Крупноформатные снимки, некоторые из которых музей экспонирует впервые, сопровождают иногда развёрнутые, а иногда лаконичные текстовые фрагменты, взятые со страниц книги Валентина Курбатова «Среди писателей. Статьи. Эссе. Очерки. Воспоминания» (2024). В «Михайловском» напомнили, что такой приём экспонирования уже был использован при создании передвижных выставок памяти С.С. Гейченко («Завет внуку») и того же В.Я. Курбатова («Отразиться в слове», «Итальянский дневник»). Он оказался очень удачным и был с благодарностью принят многочисленными посетителями выставок Пушкинского Заповедника, активно путешествующих по России и Белоруссии.

Открытие выставки «А дальше была просто жизнь» из собрания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в ПОУНБ имени В.Я. Курбатова (Псков, ул. Профсоюзная, 2) назначено на завтра, 26 сентября. Планируется, что откроет выставку директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич. Всех, кому дорога память о Валентине Курбатове, ждут к 14.00.