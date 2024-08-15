Культура

Более 14 000 человек посетили выставку Псковского музея в Рязани

В Рязанском музее-заповеднике завершила свою работу выставка Псковского музея-заповедника «По платью видно, кто идет». На ней были представлены уникальные предметы, связанные с историей и культурой коренного малочисленного народа России – сето. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Выставку посетили более 14 000 человек из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Владимирской области, Рязани, Перми, Оренбурга, Норильска, Астрахани, Твери, Уфы, Тулы и даже Байконура.

Многочисленные посетители очень положительно оценили выставку и оставили более 60 восторженных комментариев в книге отзывов.