Культура

Свинцовую пломбу со знаком Рюриковичей и набор для древнерусской игры в бабки обнаружили археологи на улице Кузнецкой в Пскове

Больше 600 находок обнаружили археологи на одном из раскопов в исторической части города Пскова. Об этом губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову доложил председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик в рамках рабочей встречи в пятницу, 4 октября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, изыскания на улице Кузнецкой проводились в преддверии строительства новой гостиницы. Инвестиционный проект планируется реализовать, в том числе при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Основной этап раскопок завершен. В этом году у нас очень хороший пример взаимодействия двух научных организаций — Института истории материальной культуры РАН и Археологического центра Псковской области. Они совместно работали на территории, площадь которой составила более 2,5 тысяч квадратных метров», — рассказал председатель комитета.

Участок 900 квадратных метров, где работали псковские археологи, располагался за пределами крепостной стены Окольного города на территории исторического Петровского посада. Там исследователи обнаружили и впервые зафиксировали следы железоплавильных и производственных мастерских.

Также удалось найти средневековые монеты XV — XVII веков Псковской, Московской, Новгородской и Тверской чеканки. Находки отражают экономические связи Пскова с соседними землями в те времена.

Самой ранней находкой Вадим Нэдик назвал каменный топорик, который может быть датирован 3–2 тысячелетием до нашей эры, а неожиданной — свинцовую пломбу со знаком Рюриковичей и набор для древнерусской игры в бабки. Общая коллекция находок, которая пополнит фонды Псковского музея-заповедника, насчитывает более 600 единиц хранения.

Михаил Ведерников спросил, на какой глубине проходили раскопки. Вадим Нэдик ответил, что в некоторых местах культурный слой доходил до четырех метров, где располагались бывшие жилые постройки.

Михаил Ведерников поблагодарил археологов за проделанную работу и отметил, что в вопросах проведения археологических раскопок необходимо грамотно взаимодействовать со всеми участниками процесса. «Нужно держать баланс. С одной стороны — делать все в рамках закона и сохранять историю, с другой — чтобы инвестор месяцами не ждал, пока площадка будет подготовлена», — подчеркнул губернатор.