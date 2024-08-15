Культура

Вечер памяти Геннадия Кононова состоится в библиотеке Курбатова

Вечер поэзии, посвященный поэту Геннадию Кононову состоится в библиотеке имени Курбатова 7 октября в 18:15. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

30 сентября 2024 года поэту Геннадию Кононову (1959 – 2004) исполнилось бы 65 лет. За свою жизнь он написал 18 прозаических текстов и около 2000 стихотворений.

Поэт печатался в журналах «Юность» и «Москва», в поэтических альманахах «Третье дыхание», «Истоки», «Приют неизвестных поэтов», «Скобари». Опубликованы четыре сборника стихов: «Жизнь за прозренье» (2004), «На русских путях» (2009), «Тиль, или мотивы Фландрии» (2017), «Издранное» (2019).

Доцент кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Вадим Андреев и студенты Псковского государственного университета подготовили программу, в которой расскажут о судьбе поэта, о его творчестве. В программе «Вечера» – участие университетской рок-группы «Отцы и дети».

Встреча состоится по адресу: улица Профсоюзная, дом №2. Вход свободный.