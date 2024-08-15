Культура

Педагог из Пскова стала лучшим преподавателям в области музыкального искусства

Преподаватель детской музыкальной школы №4 Ирина Полякова стала победителем всероссийского конкурса «Лучший преподаватель в области музыкального искусства детских школ искусств, училищ и вузов за достижения в педагогической деятельности». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музыкальной школе.

Фото: ДМШ №4

Ирина Полякова более 30 лет работает преподавателем по классу баяна в детской музыкальной школе №4 города Пскова.

За высокие достижения в педагогической и творческой деятельности Ирина Полякова неоднократно награждалась почётными грамотами и благодарностями: управления культуры администрации города Пскова, главы города Пскова, Псковского областного Собрания депутатов, комитета по культуре Псковской области, министерства культуры РФ, премией за высокие творческие достижения в области педагогической деятельности в сфере культуры и искусства Псковской области.

Также Ирина Полякова является победителем общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств», и лауреатом премии имени Анатолия Луначарского в номинации «Преподаватель учреждения высшего, среднего и среднего специального образования или учреждения дополнительного образования детей в области культуры.