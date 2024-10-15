Культура

Сольный концерт Миланы Егоровой ко Дню матери состоится в Пскове

Большой сольный концерт молодой псковской певицы Миланы Егоровой, приуроченный ко Дню матери, состоится 20 ноября в большом концертном зале Псковской областной филармонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото предоставили в Псковском городском молодежном центре

Программа концерта будет состоять из нескольких музыкальных блоков, которые будут сопровождаться ярким танцевальным шоу и выступлением музыкантов из творческого объединения «Феникс». Кроме того, в качестве гостей выступят ученики Псковской вокальной школы Forte, а также певица Алина Виардо.

«Концерт будет интересен не только детям, но и взрослым. Особенно он порадует мам, ведь в программе прозвучат песни, посвящённые Дню матери», - отметили организаторы.

Вход по бесплатным пригласительным билетам — их можно получить в Молодёжном центре (Улица Максима Горького, 15) или в кассе БКЗ филармонии (Некрасова, 24). Начало мероприятия в 18:30.