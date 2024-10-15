Культура

Редкие издания XVI–XVII веков впервые представили в Псковском музее

Новый выставочный комплекс «Издания ганзейских городов XVI–XVII вв. – современники рода Поганкиных» начал работу в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В выставочном пространстве представлены редкие книги XVI–XVII веков на латинском и немецком языках из девяти печатных ганзейских центров: Любека, Данцига, Гамбурга, Бремена, Штеттина, Лемго, Люнебурга, Ростока, Марбурга. Большинство изданий представлены широкой публике впервые.

«Псков, крупный торговый город, не являясь членом Ганзейского союза – союза свободных торговых городов Северной и Западной Европы, играл заметную роль в торговле между Западом и Востоком. В Псков приезжали купцы из разных немецких ганзейских центров, ведь это способствовало бурному развитию торговли и, соответственно, экономики этих центров», – отметила заместитель генерального директора Псковского музея-заповедника по научной работе Эльвира Королева.

Выгодное географическое расположение немецких городов, основанных по берегам рек в непосредственной близости от Северного и Балтийского морей, способствовало их бурному экономическому развитию и торговли. Требовалось образованное духовенство, учителя, врачи, юристы и просто грамотные ремесленники. В ганзейских городах стали открываться школы, лицеи, университеты. Для написания проповедей, для обучения детей и юношества необходимы были книги. На протяжении XV–XVII веков в городах Ганзейского союза основывались и работали типографии.

Ценную часть собрания Псковского музея-заповедника составляют издания с сочинениями теологов, преподавателей, ректоров учебных заведений немецких ганзейских городов. В них находили отражения научные споры, а также это были курсы лекций, словари, справочники, образцы классической литературы, необходимые для обучения студентов.

Учебные издания отличают небольшие размеры и скромное художественное оформление: отсутствуют гравированные титульные листы, фронтисписы инициалы, концовки. Это удешевляло типографскую продукцию и делало их доступными для студентов и преподавателей.

К ним следует отнести «Музыкальный праздник или философский стол», отпечатанный в Данциге в 1564 году. Автор – юрист из Торуни Григорий Лагус. Автор описывает трапезу, которая должна сопровождаться беседой и музыкой. В эпоху Ренессанса, когда возрождались античные традиции в ритуале приема пищи, этот трактат отвечал запросам времени и был востребован.

Своеобразным словариком является «Театр разных вещей» профессора физики, политики и истории Михаэля Ватсона, изданный в Бремене. В него включены толкования о разных видах древнего и современного искусства.

Издания теологов имеют роскошное художественное оформление: гравированные титульные листы, фронтисписы с портретами авторов, инициалы, концовки.

На выставке представлены творения Блаженного Августина «О граде Божьем», изданные в Гамбурге; теологические работы Феликса Бидембаха и Райнхарда Баке, отпечатанные в крупнейшем издательском центре Любеке; сочинение «Объяснение Лютера» Мартина Штатиуса, увидевшие свет в портовом городе Штеттине; «Проповеди Евангелистов» Мартина Моллера, изданные в процветающем ганзейском городе Люнебурге; «Комментарии к Евангелию от Иоанна» ректора Ростовского университета теолога Пауля Тарнова.

Переплеты ганзейских изданий обычно делали из коричневой кожи со скромным слепым тиснением в виде орнаментальных рамок или это были переплеты из пергамента с зелеными завязками и с синими или красными обрезами.

На выставке экспонируются сборник с философскими сочинениями немецких преподавателей К. Мартина, А. Нотхольда, Б. Копа и Р. Гоклениуса в коричневом кожаном переплете и сочинение ректора Марбургского университета Ю. Фейерборна «Анти-Остород, или опровержение богословских правил» в пергаментном переплете.

Представленные на выставке книги дают представление о массовой типографической продукции ганзейских северных городов XVI–XVII веков.

Выставка будет работать в Поганкиных палатах (улица Некрасова, 5) с 15 октября до 15 декабря.