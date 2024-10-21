Культура

Студентка колледжа искусств стала участницей всероссийского концерта для незрячих

Ольга Александрова стала участницей гала-концерта международного благотворительного фестиваля «Белая трость». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном колледже искусств.

Фото: Псковский областной колледж искусств

Фестиваль проводился фондом Дианы Гурцкой «По зову сердца» 15 октября в концертном зале культурно-развлекательного центра «Остров мечты» в Москве.

В пятнадцатый раз фестиваль собрал на одной сцене победителей конкурса «Белая трость» - незрячих и слабовидящих музыкантов из России, Армении, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Республики Беларусь, Туркменистана и Кыргызстана, а также более 20 знаменитых артистов.

«Благодаря участию Ольги Александровой в гала-концерте Псковская область была представлена на всероссийском уровне как один их центров музыкальной культуры страны», - отметили в колледже искусств.

Напомним, что ещё в 2021 году благотворительный фонд Оксаны Федоровой организовал поездку для Ольги Александровой и сопровождающих её педагогов в Курский колледж слепых музыкантов в г. Курск для обмена опытом в области музыкального образования незрячих студентов.

Добавим, что телеверсия концерта будет показана в январе 2025 года в эфире телеканала НТВ.