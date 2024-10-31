Культура

Выставка к 950-летию города Торопец открылась в Пскове

В Поганкиных палатах в Пскове 31 октября состоялось торжественное открытие выставки «Город Торопец Псковской губернии», приуроченной к 950-летию города Торопец, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

На выставке представлены уникальные изделия из серебра, включая оклады икон, венцы, цаты и напрестольный крест. Посетители могут увидеть ценные книжные памятники, такие как Евангелие первой трети XVIII века, Синодик 1743 года из погоста Псовец и Минеи-Четьи 1756 года. Также экспонируются предметы из текстиля, гончарные изделия и изделия из дерева.

Особое внимание привлекает главный экспонат выставки — картина «Портрет умершей торопчанки в кокошнике», которая впервые демонстрируется широкой публике.

Заместитель генерального директора по научной работе Псковского музея-заповедника Эльвира Королева отметила, что между Псковом и Торопцем существует особая «магия чисел», связывающая эти два города, которые имеют много общего в своей истории.

«Город Торопец в Псковской губернии всего 150 лет, и через 2 года нашему музею тоже исполнится 150 лет. Мы не можем обойти стороной юбилей города, который, как и Псков, существовал в период Киевской Руси», — подчеркнула Эльвира Королева.

Она также отметила, что оба города защищались водными преградами и находились на важной торговой артерии того времени. Выставка, посвященная Торопцу, побудила музей провести обширную исследовательскую работу, в ходе которой было найдено множество предметов, связанных с этим городом.

«Мы с удовольствием делимся нашими находками с гостями города», — заключила Эльвира Королева.

Старший научный сотрудник исторического отдела Псковского музея-заповедника Татьяна Журавлева рассказала о подготовке выставки, посвященной городу Торопец, и о том, как возникла идея этого проекта.

«Идея выставки принадлежит нашей администрации. Когда готовишь выставки, иногда сам предлагаешь темы, но в данном случае мы столкнулись с неожиданными находками», — отметила она.

Татьяна Журавлева подчеркнула, что изначально планировалось представить лишь несколько грамот и коллекцию серебряных изделий, однако в процессе подготовки было обнаружено гораздо больше предметов, связанных с историей торговли в Торопце.

«Это было полной неожиданностью, что мы нашли такую значительную коллекцию этнографических предметов, которые были собраны еще в 70-е годы прошлого века», — добавила она.

Среди экспонатов выставки представлены не только серебряные изделия, но и живописные работы, а также рукописные свитки, которые демонстрируются впервые. «Мы рассчитывали на три витрины, но в итоге получилось два зала. Некоторые работы и документы, связанные с темой торговцев, ранее не поднимались, и сейчас мы с радостью показываем эти коллекции», — рассказала Татьяна Журавлева.

По ее словам, выставка станет интересной возможностью для посетителей узнать больше о богатом наследии Торопца и его значении в истории региона.

«Я думаю, что это будет интересно всем, кто хочет погрузиться в историю нашего края», — заключила Татьяна Журавлева.