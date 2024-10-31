Культура

Более 9 тысяч человек посетили музей-усадьбу Софьи Ковалевской в Полибино

Более 9 тысяч человек посетили музей-усадьбу С. В. Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района в этом туристическом сезоне. Об этом заведующая музеем Светлана Белюкова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Активный туристический сезон теперь и у нас начинает приобретать некую всесезонность. Сентябрь и октябрь были фактически такими же насыщенными посетителем, как и август. В целом на данный момент все виды услуг в нашем музее (это экскурсии, интерактивные программы, мастер-классы, массовые мероприятия) посетили в этом году 9,5 тысячи посетителей», – сказала Светлана Белюкова.

Она уточнила, что в 2023 году музей посетили около 8,5 тысячи человек.

«Этот результат мы уже обошли. Еще два месяца впереди. До 10 тысяч есть шанс дойти. Людям интересно, люди приезжают даже в холодное время года», – уточнила Светлана Белюкова.