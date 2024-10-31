Культура

Музей-усадьба Софьи Ковалевской в Полибино будет работать на новогодних выходных

Музей-усадьба С. В. Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района будет работать на новогодних выходных. Об этом заведующая музеем Светлана Белюкова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы будем работать в праздничные дни в январе, за исключением только 1 января. Ничего особенного, честно говоря, мы не готовим, потому что у нас на данный момент практически все дни расписаны под экскурсии для туристических фирм. Экскурсоводов немного, если приедет группа 40 человек, мы делимся на две подгруппы, и уже заняты два экскурсовода из трех», — сказала Светлана Белюкова.

Также пройдут сборные экскурсии. Этот формат в музее-усадьбе опробовали летом по рекомендации экскурсионный службы Псковского музея заповедника.

«Нам предложили ввести такой вариант как сборная экскурсия. Полтора месяца летом у нас каждый день сборная экскурсия была в 12.00 и в 14.30. Люди, когда готовились к поездке к нам, уже видели расписание. И это оказалось очень даже удобно. На праздники у нас тоже будут дни со сборными экскурсиями. И 7 января мы предложим культурно-просветительские мероприятия для детей с родителями, посвященные Рождеству», — уточнила Светлана Белюкова.