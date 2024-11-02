Культура

Некоторые объекты Псковского музея-заповедника не работают 5 ноября

Некоторые объекты Псковского музея-заповедника 5 ноября не работают. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Во вторник, 5 ноября, выходной день на следующих объектах Псковского музея-заповедника:

– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

– Главное здание Псковского музея-заповедника;

– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

– Поганкины палаты;

– Двор Постникова;

– Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза);

– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;

– Музей-квартира В. И. Ленина;

– Покровская башня;

– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;

– Музей-усадьба С. В. Ковалевской;

– Музей истории города Печоры.

Но в этот день есть возможность посетить:

– Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки: «Приказная палата – административный центр Псковской земли», «Ратная доблесть эпох» и «Господин Псков»;

– Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;

– Музей-усадьбу М.П. Мусоргского.