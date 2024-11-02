Некоторые объекты Псковского музея-заповедника не работают 5 ноября

Некоторые объекты Псковского музея-заповедника 5 ноября не работают. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Во вторник, 5 ноября, выходной день на следующих объектах Псковского музея-заповедника:
– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
– Главное здание Псковского музея-заповедника;
– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
– Поганкины палаты;
– Двор Постникова;
– Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза);
– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;
– Музей-квартира В. И. Ленина;
– Покровская башня;
– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;
– Музей-усадьба С. В. Ковалевской;
– Музей истории города Печоры.
Но в этот день есть возможность посетить:
– Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки: «Приказная палата – административный центр Псковской земли», «Ратная доблесть эпох» и «Господин Псков»;
– Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;
– Музей-усадьбу М.П. Мусоргского.