Культура

Молодым псковским художникам предлагают присоединиться к конкурсу «Вернисаж Победы»

Музей Победы дал старт II Международному открытому конкурсу «Вернисаж Победы», приуроченному к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. К участию в творческом состязании приглашаются молодые профессиональные художники из Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Музее Победы.

Изображения: Музей Победы

«Тема конкурса в этом году – 80-летие Победы сквозь призму искусства. Музей предлагает молодым авторам показать свое представление о героическом, судьбоносном для всего мира времени», – подчеркнули в Музее Победы.

В конкурсе могут принять участие профессиональные художники и студенты художественных вузов и училищ России в возрасте от 18 лет. Творческое состязание проводится в трех номинациях: живопись, графика, скульптура. Работы могут быть выполнены в любой технике и формате. Произведения должны быть посвящены событиям и участникам Великой Отечественной войны и отражать взгляд автора, его чувства.

Работы в цифровом формате принимаются до 15 марта 2025 года. Жюри определит лучшие произведения, соответствующие тематике конкурса. Подлинные картины победителей будут представлены на масштабной художественной выставке в Музее Победы на Поклонной горе, которая откроется к 9 Мая.

Подробнее можно узнать на странице конкурса.