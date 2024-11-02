Культура

Объявлена дата открытия III фестиваля анимации и литературы в «Михайловском»

Торжественная церемония открытия III фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» назначена на 7 декабря. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А. C. Пушкина «Михайловское», который является инициатором проекта и одним из организаторов фестиваля, представляет главные площадки для этого события.

«Все мероприятия фестиваля бесплатны для зрителей. Программа — в разработке. Но церемонию открытия фестиваля можете уже планировать в своем графике!» — сообщается на официальной странице сообщества «Пушкин. Михайловское» в социальной сети. Публику — жителей и гостей региона — на эту церемонию приглашают в Научно-культурный центр музея-заповедника (пос. Пушкинские Горы, бульв Гейченко. 1) к 15.00.

В музее напомнили, что фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» — некоммерческий культурологический проект. В 2022 году этот съезд мультипликаторов проводили впервые, и он сразу был заявлен как ежегодный смотр анимационных фильмов, основанных на литературных произведениях или рассказывающих о жизни и творчестве поэтов и писателей.

«"Фестивальная" страничка в соцсети уже представляет членов жюри-2024», — рассказали в «Михайловском». Так в судейскую коллегию включены режиссёр, сценарист, актёр художник-постановщик, главный художник Национальной анимационной премии «Икар» Александр Храмцов и режиссёр, лауреат «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля и множества других наград Ирина Евтеева. А ещё творчество мультипликаторов будет оценивать музыкант и писатель Константин Арбенин, участник прошлогоднего мульти-съезда в «Михайловском». В этом юбилейном году при поддержке Пушкинского заповедника и его директора Георгия Василевича в свет вышло переиздание его поэмы «Пушкин мой», и буквально на днях, 4 ноября, эта книжка и её автор были удостоены специального диплома Всероссийской литературной премии имени Маршака с формулировкой «За изобретение нового поэтического жанра "Признание в любви к Пушкину"».

Напомним, что фестиваль анимации и литературы пользуется большой популярностью у жителей и гостей Псковской области. В прошлом году на просмотрах мультипликационных фильмов из конкурсной и других его программ, а также на творческих встречах в Пушкинских Горах, Пскове и Опочке и на выставке, развёрнутой в НКЦ Пушкинского заповедника, побывало порядка 2 700 человек.