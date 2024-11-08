Культура

Организаторы фестиваля анимации «Пушкин. Михайловское» : Молодые авторы всё чаще предлагают зрителю радикальную трактовку классики

Об особенностях отбора фильмов для конкурсной программы предстоящего фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А.C. Пушкина «Михайловское», который является инициатором проекта и одним из организаторов фестиваля, представляет главные площадки для этого события.

«В этом году есть из чего отбирать, поскольку сделано немало ярких и самобытных фильмов по литературным произведениям. В основном, это работы молодых авторов, включая дипломные и учебные картины. Надеемся, что в конкурсе фестиваля появятся адаптации произведений Достоевского, Леонида Андреева, фильмы, созданные по мотивам сказок народов мира и на библейские сюжеты. Часто это смелые и даже радикальные интерпретации, которые отличает оригинальное видение хрестоматийных сюжетов. Персонажами фильмов стали Чехов, Булгаков и другие классики», — цитирует пресс-служба музея-заповедника руководителя отборочной комиссии фестиваля Светлану Хохрякову.

В музее напомнили, что фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» — некоммерческий культурологический проект. В 2022 году этот съезд мультипликаторов проводили впервые, и он сразу был заявлен как ежегодный смотр анимационных фильмов, основанных на литературных произведениях или рассказывающих о жизни и творчестве поэтов и писателей. Итоги первого и, в прошлом году, второго «мульти-форума» убедили его организаторов в том, что генеральное направление было выбрано верно — события фестиваля пользовались популярностью у жителей и гостей Псковской области. Так, в декабре прошлого года на просмотрах мультипликационных фильмов из конкурсной и других его программ, на творческих встречах в музее-заповеднике «Михайловское», а также на различных площадках в Пушкинских Горах, в Пскове и в Опочке и, кроме того, на выставке, развёрнутой в НКЦ Пушкинского Заповедника, побывало порядка 2 700 человек. Всего в течение пяти фестивальных дней зрителям было показано порядка шестидесяти мультфильмов; тридцать из них — новые ленты, с той или иной степенью успешности принявшие участие в конкурсе.

В нынешнем году фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» пройдёт в период с 6 по 10 декабря включительно. Торжественная церемония его открытия назначена на 7 декабря и состоится в большом театрально-концертном зале Пушкинского заповедника (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1).

Как и ранее все мероприятия фестиваля будут бесплатны для зрителей, подчеркнули в «Михайловском».