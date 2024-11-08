Культура

«Монологи» Виты Пшеничной пройдут в псковской библиотеке

«Монологи» Виты Пшеничной пройдут в Псковской областной универсальной научной библиотеке им. В.Я. Курбатова 14 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

«Новая книга "Монологи", — отмечает Вита Валерьевна, — своего рода вытяжка из периода 2020-2024 гг., это практически непрерывное моно автора с миром, в котором мы живем, и со своим внутренним миром. Потому что далеко не всегда, особенно в наше быстрое время, есть возможность остановиться, осмотреться, поговорить не спеша и не поглядывая на часы. С собой, с друзьями, круг которых стремительно редеет, с жизнью, мчащейся все быстрее и быстрее. И оглядываясь, и ставя на паузу что-то, еще вчера казавшееся главным и важным, мы даем себе шанс на новое, более совершенное завтра, на нового и более совершенного себя»

Мероприятие состоится 14 ноября в 18:15. в актовом зале Псковской областной универсальной научной

библиотеки им. В. Я. Курбатова (Профсоюзная,2). Вход свободный.