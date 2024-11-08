Культура

Выходной день объявлен на некоторых объектах Псковского музея-заповедника

Выходной день объявлен на некоторых объектах Псковского музея-заповедника сегодня, 11 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

11 ноября - выходной день на следующих объектах Псковского музея-заповедника:

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

Главное здание Псковского музея-заповедника;

Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

Поганкины палаты;

Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;

Музей-квартира В. И. Ленина;

Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;

Музей-усадьба М. П. Мусоргского;

Музей-усадьба С. В. Ковалевской;

Музей истории города Печоры.

Открыты для посещения: