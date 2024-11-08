Выставка «Постижение времени. Далёкое-близкое» откроется в Печорах

Выставка художника Александра Фёдорова «Постижение времени. Далёкое-близкое» откроется в филиале Псковского музея-заповедника в Печорах. Создаваемые им образы выполнены в технике политекстурной акварели и в большинстве своем имеют символический философский характер. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Изображение: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Александр Фёдоров – член союза художников России, международной ассоциации искусствоведов, международной ассоциации «Союз дизайнеров», Санкт-Петербургского общества акварелистов, создатель нескольких акварельных серий: «В потоке сознания», «Постижение красоты», «Музыка Вселенной», «На Псковской земле», «Знаки культурного наследия», «Дорога на Олимп» и других.
Выставка будет доступна для посетителей с 16 ноября в Музее истории города Печоры.