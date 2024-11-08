Культура

Выставка «Постижение времени. Далёкое-близкое» откроется в Печорах

Выставка художника Александра Фёдорова «Постижение времени. Далёкое-близкое» откроется в филиале Псковского музея-заповедника в Печорах. Создаваемые им образы выполнены в технике политекстурной акварели и в большинстве своем имеют символический философский характер. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Изображение: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Работы, которые будут представлены в рамках выставочного проекта, реализуют концептуальный подход к воплощению темы постижения времени, характеризующейся широким спектром пространственно-временных состояний мироздания, культурно-историческим контекстом, а также содержат символические и философские мотивы, и в процессе творческого постижения времени своей совокупностью создают некую "картину времени" из художественных образов мироздания, становящуюся его феноменом», – отмечает автор картин.

Александр Фёдоров – член союза художников России, международной ассоциации искусствоведов, международной ассоциации «Союз дизайнеров», Санкт-Петербургского общества акварелистов, создатель нескольких акварельных серий: «В потоке сознания», «Постижение красоты», «Музыка Вселенной», «На Псковской земле», «Знаки культурного наследия», «Дорога на Олимп» и других.

Выставка будет доступна для посетителей с 16 ноября в Музее истории города Печоры.