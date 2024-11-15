Культура

Конкурс национального костюма Псковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

VII конкурс национального костюма Псковской области состоялся в пространстве купца Лапина в Пскове сегодня, 17 ноября.

Национальный костюм Псковской области разнообразен, и каждый район имеет свои уникальные детали. На конкурсе мастера из Пскова и других муниципалитетов области представили свои коллекции, созданные в течение года. Также в программе были три мастер-класса: по верховой набойке, созданию аксессуаров и традиционной вышивке.

Подробнее о конкурсе национального костюма Псковской области — в фоторепортаже Марины Игнатьевой.