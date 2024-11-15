Культура

Более полутора тысяч человек посетили фестиваль «Алексаша» в Великих Луках

1540 человек посетило фестиваль ведущих театральных школ «Алексаша» в городе Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: ТКД

«Благодарим, что были с нами Спасибо за искренние улыбки и аплодисменты», - отметили в ТКД.

Напомним, 19 ноября в Великих Луках стартовал фестиваль ведущих театральных школ «Алексаша», посвященный 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Талантливые молодые актеры со всей страны привезли на юг области свои лучшие постановки, а опытные мастера театрального искусства проводят полезные мастер-классы.