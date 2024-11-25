Культура

Творческая делегация псковского колледжа искусств побывала в Великом Новгороде

Творческая делегация Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова побывала в Великом Новгороде в рамках второго этапа проекта «Культурный студобмен» с 19 по 21 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств

В проекте приняли участие студенты и преподаватели специальностей «Музыкальное искусство эстрады», «Хореографическое творчество», «Этнохудожественное творчество», «Социально-культурная деятельность».

На первом этапе студобмена в Пскове побывали представители Новгородского областного колледжа искусств имени С. В. Рахманинова.

Во время ответного визита псковичи посетили мастер-классы, показы, лекции преподавателей новгородского колледжа по различным дисциплинам, в числе которых: джазовая импровизация, народный хор, современный, классический, историко-бытовой и бальный танцы, сценическая пластика, режиссура.

Центральным событием поездки стал совместный концерт студентов псковского и новгородского колледжей. В программе приняли участие: народный коллектив хореографический ансамбль «Юность», Али Кучуков (художественное чтение), Ольга Александрова (народный вокал) и концертмейстер Денис Разумов, струнный квартет и струнный квинтет специальности Оркестровые струнные инструменты, Пётр Анисимов (кларнет), Василисса Басова и её преподаватель Ирина Иванова (гусли звончатые), Мария Михайлова, Екатерина Чугунова, Марина Анищенкова (эстрадный вокал), Тима Бичевский (автор-исполнитель песни «Псков-любовь»).

В третий день пребывания на новгородской земле со студентами работали псковские преподаватели. Ирина Федорова (председатель ПЦК «Хореграфическое творчество») обучила студентов региональным особенностям русского танца Псковской области, преподаватель Ольга Сагал показала работу с современным танцем.

Вера Кагазежева (председатель ПЦК «Этнохудожественное творчество») поделилась опытом формирования образно-смыслового мышления в певческом процессе. Денис Разумов (преподаватель, концертмейстер) показал способы и приемы игры на русских фольклорных инструментах. Практикум «Игровые технологии в социокультурной деятельности» провела Снежана Власова (председатель ПЦК «Социально-культурная деятельность»).

Мастер-класс по игре на гуслях и лекцию «Развитие современной профессиональной гусельной школы в России» для студентов специальности Инструменты народного оркестра провела Ирина Иванова. С лекцией-практикумом «Современные интерпретации поэзии XIX-XX веков средствами эстрадной музыки» выступила Ирина Галковская (председатель ПЦК «Музыкальное искусство эстрады»).

Об особенностях развития личного бренда в социальных сетях с помощью видео-контента рассказал новгородцам преподаватель специальности «Музыкальное искусство эстрады» Тимофей Никогосов.

Культурная программа пребывания псковичей в Новгороде включала несколько экскурсий: по территории Новгородского кремля, в Грановитую палату, а также посещение музея под открытым небом «Витославлицы», где можно было познакомиться с образцами русского деревянного зодчества.

В колледже отметили, что такое тесное взаимодействие в рамках проекта «Культурный студобмен» дало возможность педагогам и студентам на практике познакомиться с учебной и студенческой жизнью двух образовательных учреждений Псковского и Новгородского регионов, увидеть особенности различных исполнительских школ.