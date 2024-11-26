Культура

Псковский музей получил более 250 работ петербургского художника Олега Еремеева

Коллекция живописи и графики Псковского музея-заповедника пополнилась работами петербургского художника Олега Еремеева, которые передала в дар музею вдова мастера Светлана Еремеева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

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Светлана Еремеева лично приехала из Санкт-Петербурга, чтобы передать работы и рассказать музейщикам о них. На встрече с дарителями присутствовала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«Нет для музея большей радости, чем те моменты, когда в его коллекцию поступают произведения искусства. В этот раз мы получили живописные и графические работы замечательного петербургского художника Олега Аркадьевича Еремеева. Я всегда такие дары рассматриваю как жертвенные, потому что на многих работах с обратной стороны присутствуют личностные обращения к жене. Отдать такую работу в музей непросто, я это понимаю. Но, с другой стороны, когда эти вещи попадают в федеральный музей, они приобретают особую национальную ценность, а художник становится бессмертным», – подчеркнула Светлана Мельникова.

В дар музею было передано более 250 работ художника — 35 живописных и 230 графических, а также альбом-каталог «Олег Еремеев. Живопись, графика». Светлана Еремеева рассказала о жизни и творчестве своего мужа, а также о том, как создавались переданные работы. Особое впечатление на музейщиков произвёл портрет Светланы Еремеевой, написанный Олегом Еремеевым вскоре после их знакомства.

«Тематика работ, которые я сегодня передаю, совершенно разная. Насколько я знаю, в коллекции музея не было натюрмортов Олега Аркадьевича, теперь у вас будет два натюрморта. Также мы привезли довольно много пейзажей Пскова и его окрестностей, которые Олег Аркадьевич написал в ходе своих многократных визитов на Псковскую землю», – поделилась Светлана Еремеева.

Олег Еремеев (1922–2016) – русский живописец и педагог, член Санкт-Петербургского Союза художников, народный художник РФ, заслуженный деятель искусств РСФСР, академик Российской академии художеств, действительный член Российской академии естественных наук, действительный член Петровской академии наук и искусств, профессор. Ректор Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина Российской Академии художеств.

В художественную жизнь России второй половины ХХ – начала XXI века Олег Еремеев вошел как мастер-живописец и талантливый рисовальщик. Работал в разных жанрах: исторической картины, портрета, натюрморта, пейзажной живописи. Его работы регулярно участвовали в российских и международных выставках.

Связь с Псковом у художника была прочной и многолетней. По словам Олега Еремеева, Псков – это гордость нашей страны. Как рассказала Светлана Еремеева, именно эти слова художника определили его отношение к Пскову и Псковскому музею, которое по сей день хранят его пейзажи, портреты псковичей, а также подаренные музею картины художника. В стенах музея в 2006 году состоялась персональная выставка художника.

Работы, переданные в собрание музея сегодня, объединены общей тематикой – связью с Псковом и Псковской землей. Как подчеркнула хранитель Картинной галереи Псковского музея-заповедника Мария Проценко, художник запечатлел самые разнообразные образы и темы в своих графических работах, среди которых эскизы, наброски, композиционные поиски. Но в каждом из них чувствуется твердая рука матера, одаренного ярким талантом. Отдельного же внимания заслуживают живописные работы.

«В 2007 году была написана картина "Утро во Пскове", на которой изображена Рыбницкая башня и стены крепости Псковского кремля. Свет летнего утра мягко освещает белые стены твердыни и здание духовной консистории. В живописной работе 2011 года "Псков. Здание бывшей почты, где бывал Пушкин" художник нашел интересный ракурс, изобразив здание "Старой почты" через ворота церкви архангелов Михаила и Гавриила. Контраст цветов, тени и блики делают картину необычной и запоминающейся», – отметила хранитель Картинной галереи Псковского музея-заповедника Мария Проценко.

Темы летнего пейзажа касается художник в картине «Река Ситня» (2000 год). Синие воды реки, в которых отражаются высокие деревья, зеленые травы и женская фигурка в красном платье как яркий акцент, передают тепло и красоту летнего дня. Другой жанр творчества художника – натюрморты. Сочные яркие краски в «Райских яблочках» (1984 год) и холодновато изысканные оттенки в «Мимозе» (2011 год), рассказали в музее.

В фондах изобразительного искусства Псковского музея-заповедника уже хранились 28 графических работ художника, а в древлехранилище – 5 каталогов выставок художника и книга Еремеева «Страница о моем творчестве». Теперь коллекция музея значительно расширилась, а одна из подаренных работ, портрет «Юная Светлана» (1960 год), предстанет перед широкой публикой в декабре этого года на выставке портретов из собрания Псковского музея-заповедника.