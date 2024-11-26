Культура

Специалисты из Псковской области повысят квалификацию в Музее Победы

Сотрудники Псковского государственного объединённого историко-архитектурного и художественного музея-заповедника пройдут обучение в рамках нового курса повышения квалификации «Медиакоммуникации и связи с общественностью в современном музее», который начнётся 27 ноября в Музее Победы в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Псковский музей-заповедник

В мероприятии примут участие музейные работники из Москвы, Московской, Псковской, Тульской, Свердловской областей, Пермского края и Удмуртской Республики.

Образовательную программу проведёт Академия Музея Победы.

«Обучение в рамках нашего нового курса пройдут заведующие отделами маркетинга и связей с общественностью, научные сотрудники, заведующие отделами информации и рекламы, методисты по научно-просветительской деятельности музеев. Слушатели усовершенствуют свои знания в области создания контента, представления музея в средствах массовой информации, спичрайтинга и не только, обсудят создание имиджа своего музея и продвижение музейных продуктов в медиа среде. В рамках курса мы представим успешный опыт проектной деятельности Музея Победы», — рассказала руководитель Академии Музея Победы Екатерина Патрина.

Программа курса включает изучение таких тем как «Медиапланирование», «Спецпроект под ключ: от идеи до реализации», «Новые методы искажения исторических фактов в медиа», «Диджитал и информационные манипуляции. Как создаётся цифровой фальсификат?», «Организация деятельности медиацентра в современном музее. Особенности медиаобразовательных программ. Организация локального медиапроекта» и другие.

Участники также посетят выставки «Zаветам Vерны» и «Обыкновенный нацизм», а также масштабные экспозиции Музея Победы «Подвиг народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!», не имеющие аналогов в музейной практике.

После обучения слушатели получат удостоверения о повышении квалификации государственного образца. Начало занятий — в 10:00.