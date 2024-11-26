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Культура

Жителей и гостей Пскова ждут на лекцию о хранителях Михайловского

27.11.2024 13:12|ПсковКомментариев: 0

Хранитель музея-усадьбы «Михайловское» в составе Государственного Пушкинского заповедника, кандидат исторических наук Юлия Узенёва завтра, 28 ноября, прочтёт лекцию для псковичей. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, встреча с хранителем состоится в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева (улица Труда, 20), пройдёт в рамках музейного проекта «Пушкин и его друзья» и будет посвящена хранителям пушкинского «Михайловского».

Первый послевоенный хранитель «Михайловского» С. С. Гейченко. Фото Юрия Белинского из фондов музея-заповедника

Как известно, история псковского родового имения поэта в ХХ веке была полна драматических событий. В 1918 году Михайловское разграбили и сожгли, в 1930-е — передавали в ведение различных немузейных организаций, в 1941—1944 Пушкиногорье и музей вместе с ним пережили оккупацию… О подвижниках, которым несмотря ни на какие внешние и внутренние обстоятельства удалось сохранить «Пушкинский уголок», о довоенных руководителях музея и о первом послевоенном его директоре, легендарном Семёне Гейченко и будет рассказывать своим слушателям Юлия Узенёва.

На лекцию приглашаются жители и гости Пскова: специалисты туристического кластера, педагоги, студенты, школьники, а также все, кому интересна заявленная тема, кому небезразлична история России.

Начнут встречу в 12.00, уточнили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Теги: #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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