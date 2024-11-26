Культура

Конкурс юных чтецов «Табуреточка» состоится в Пскове в декабре

Клуб молодых семей Псковской области на базе автономной некоммерческой организации «Приоритет» приглашает юных чтецов от 4 до 10 лет на конкурс новогодних стихов «Табуреточка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Фото: комитет по образованию Псковской области

Конкурс состоится 19 декабря с 15:00 до 20:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке на улице Профсоюзная, дом №2. В программе:

Выразительное чтение стихотворений на тему «Новогоднее чудо»;

Две возрастные группы участников: 4-6 лет и 7-10 лет;

Самые маленькие, дети до 4 лет, могут выступить вне конкурса и тоже получить сувенир на память и яркие впечатления.

Компетентное жюри, которое оценит мастерство чтецов;

Праздничная атмосфера с сюрпризами;

Дополнительные баллы за маскарадные костюмы — приходить можно в образе любимых персонажей.

Вне конкурса организована и онлайн-акция. Для этого необходимо разместить видео с прочтением ребенком стихотворения на новогоднюю тематику и поставить хештег #Табуреточка.

«Для участия приглашаются не только дети, но и их родители — ваша поддержка и присутствие сделают праздник незабываемым!» - отметили организаторы праздника.

Прием заявок на участие открыт с 25 ноября по 16 декабря. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.