Конкурс юных чтецов «Табуреточка» состоится в Пскове в декабре

Клуб молодых семей Псковской области на базе автономной некоммерческой организации «Приоритет» приглашает юных чтецов от 4 до 10 лет на конкурс новогодних стихов «Табуреточка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию Псковской области.
Фото: комитет по образованию Псковской области
Конкурс состоится 19 декабря с 15:00 до 20:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке на улице Профсоюзная, дом №2. В программе:
Вне конкурса организована и онлайн-акция. Для этого необходимо разместить видео с прочтением ребенком стихотворения на новогоднюю тематику и поставить хештег #Табуреточка.
«Для участия приглашаются не только дети, но и их родители — ваша поддержка и присутствие сделают праздник незабываемым!» - отметили организаторы праздника.
Прием заявок на участие открыт с 25 ноября по 16 декабря. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.