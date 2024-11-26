Культура

Юные псковичи могут принять участие в музыкальном конкурсе Олега Газманова

Жители Псковской области могут принять участие в творческом музыкальном конкурсе «Родники. Дети — 2025». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс проводится благотворительным фондом «Равенство возможностей» под художественным руководством певца и композитора Олега Газманова и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«"Родники. Дети" — это шанс для всех юных талантов нашей страны начать свой творческий путь, именно от них зависит, какие песни будут слушать уже их дети», — отметил Олег Газманов.

Подать заявки могут исполнители и авторы-исполнители от 7 до 17 лет включительно, авторы детских песен любых возрастов. Конкурс проводится в целях выявления и популяризации новых исполнителей и песен на русском языке или на национальных языках народов Российской Федерации, исполненных или созданных детьми и детских песен (песен для детей), в целях сохранения российских традиций и приумножения культурного наследия России. В состав жюри конкурса вошли заслуженная артистка России Зара, известный музыкант Саша ST и многие другие видные музыкальные деятели страны.

Прием заявок на конкурс проходит на сайте 1 декабря 2024 года.