На псковском фестивале «Соцветие культур» выступила певица Guma

В псковском парке Строителей 12 июня проходит фестиваль «Соцветие культур». В настоящее время на главной площадке мероприятия продолжается музыкальная программа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Константин Красильников / ПЛН
В 20:30 на сцену вышла главная артистка мероприятия — певица Guma, известная высокими показателями прослушиваний своих треков на стриминговых платформах.
Музыкальную программу вечера завершит выступление диджея.
Мероприятие организовано Центром молодёжи и общественных инициатив при поддержке Министерства молодёжной политики Псковской области в рамках программы Росмолодёжи «Регион для молодых».