На псковском фестивале «Соцветие культур» выступила певица Guma

В псковском парке Строителей 12 июня проходит фестиваль «Соцветие культур». В настоящее время на главной площадке мероприятия продолжается музыкальная программа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников / ПЛН

В 20:30 на сцену вышла главная артистка мероприятия — певица Guma, известная высокими показателями прослушиваний своих треков на стриминговых платформах.

Музыкальную программу вечера завершит выступление диджея.

Мероприятие организовано Центром молодёжи и общественных инициатив при поддержке Министерства молодёжной политики Псковской области в рамках программы Росмолодёжи «Регион для молодых».