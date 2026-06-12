«Песнесказы на Псковской земле» представил в библиотеке на Конной московский Звенимир

В Центральной городской библиотеке Пскова имени Ю. Н. Тынянова накануне Дня России прошел творческий вечер самобытного автора, поэта, публициста, словотворца, песнесказителя из Москвы Владимира Селицкого (творческий псевдоним - Звенимир), сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото: Централизованная библиотечная система Пскова

Автор представил псковичам свои литературно-музыкальные и просветительские проекты «Звенимир» и «Песнесказы на Псковской земле».

Владимир Селицкий занимается возрождением русской словесности, он много выступает в разных городах России от Карелии до Байкала и давно мечтал побывать в Пскове.

Владимир-Звенимир считает себя носителем русского духа, продолжателем традиций поучающего скоморошества, «растождествляющего действительность», он отталкивается в своём творчестве от «исконного русского слова» и развивает этот язык, рождая неологизмы. По его словам, он «пьет из одной небесной реки с поэтом Александром Башлачевым».

Свои песнесказы Владимир Селицкий исполнял а капелла и под аккомпанемент, переходя на словоречение. В его моноспектакле оживала былинная Русь, это был разговор о многонациональной России и необъятной русской душе.

Завершая своё выступление в библиотеке на Конной, Владимир Селицкий подарил читальному залу три своих поэтических сборника и обещал приехать в Пскове еще раз.