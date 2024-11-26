Культура

В Троицком соборе Псковского Кремля ведутся работы по реставрации фасада

В Пскове продолжаются работы по реставрации Троицкого собора — одного из главных памятников Псковского Кремля. Реставраторы укрепляют фундаменты и стены снаружи и внутри памятника. Об этом сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»/ Telegram-канал

В настоящий момент специалисты работают со стороны Серафимовского придела. На леса устанавливаются тепляки, которые позволят проводить работы в температурных условиях, соответствующих требованиям ГОСТов для применяемых материалов.

С фасадов собора будет снята штукатурка, которая в некоторых местах отошла от стен и начала осыпаться. После этого будет проведена вычинка и замена камня.

Отдельная работа предстоит на нижнем ярусе собора, где расположен пояс изразцовых керамических плит и тяжёлые наличники окон. Керамические изразцы и лепные украшения приведут в порядок, воссоздадут утраты.

Это первая масштабная реставрация собора, который был возведён в камне в 1682–1699 годах на основе предыдущего строения. Здание существенно «выросло», достигнув в высоту 72 метров.