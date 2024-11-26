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Культура

Со страниц военной истории Михайловского начали научную конференцию в Пушкинском заповеднике

01.12.2024 11:24|ПсковКомментариев: 0

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» начала работу научно-практическая конференция, выступления на которой подготовлены исключительно сотрудниками учреждения.

Конференция проходит в зале президиума музейного Научно-культурного центра.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», открыл чтения учёный секретарь музея Эдуард Узенёв. Он констатировал: «нынешняя конференция является одним из важных итогов научной работы, которую сотрудники Пушкинского заповедника вели в течение года, несмотря на то что завершающийся пушкинский юбилейный год был чрезвычайно насыщен разнообразными событиями». Более того, отметил Эдуард Узенев, в течение 2024 года сотрудники «Михайловского» представили на различных научных и научно-практических чтениях 40 докладов и сообщений по итогам своих исследований, что превышает показатели двух предшествующих лет.

Первые доклады, озвученные на конференции, были посвящены отдельным страницам истории Пушкиногорского района и собственно музея-заповедника «Михайловское» в годы оккупации и сразу после освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Предоставляя слово выступающим, учёный секретарь музея подчеркнул, что эта тема остаётся чрезвычайно актуальной для экскурсионной работы. Докладчики — Алена Бойцова, начальник службы просветительной и выставочной работы («Пушкинский заповедник. Первый год после освобождения от фашистской оккупации. Август 1944 — июнь 1945»), а также Татьяна Иванова, старший научный сотрудник научного архива (Пушкинские места в годы Великой Отечественной войны. По документам Тверского центра документации новейшей истории») — познакомили слушателей со вновь обнаруженными в разных архивах материалами. Выступающие также ответили на ряд вопросов коллег, а также обозначили многие «белые места» музейной истории, не исследованные до сих пор факты. Так, в частности, Алёна Бойцова отметила, что по сей день мы почти ничего не знаем о принявшем музей сразу после освобождения территории Николае Аксёнове, сумевшем в это безумно тяжёлое время непереоценимо много сделать для восстановления Михайловского.

Сейчас конференция продолжает свою работу.

Источник: Псковская Лента Новостей
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