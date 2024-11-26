Культура

Часть объектов Псковского музея-заповедника закрыта 2 декабря

В понедельник, 2 декабря, некоторые объекты Псковского музея-заповедника будут закрыты в связи с выходным днём. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Псковский музей-заповедник

Будут закрыты в связи с выходным днём:

– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

– Главное здание Псковского музея-заповедника;

– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

– Поганкины палаты;

– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;

– Музей-квартира В. И. Ленина;

– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;

– Музей-усадьба М. П. Мусоргского;

– Музей-усадьба С. В. Ковалевской;

– Музей истории города Печоры.

Однако посетители смогут посетить другие места: Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки, такие как «Приказная палата — административный центр Псковской земли», «Ратная доблесть эпох» и «Господин Псков» - будут открыты для посещения. Также можно будет посетить Двор Постникова с новой выставкой «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове», Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами, Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла» и Покровскую башню.