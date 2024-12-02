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Культура

Органно-вокальный концерт «Забытые манускрипты и музыкальный калейдоскоп» дадут в Пскове

04.12.2024 21:20|ПсковКомментариев: 0

Концерт органно-вокальной музыки «Забытые манускрипты и музыкальный калейдоскоп» состоится в субботу, 7 декабря, в 17.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото: Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

В концерте выступят Александр Цветков (орган), дипломант международных вокальных конкурсов в номинациях «Орган и вокал» и «Лучший концертмейстер», органист лютеранско-евангелического Прихода Воскресения Христова в Пушкине (Санкт-Петербург) и Дария Гаврилова (сопрано), студентка 5 курса вокально-режиссёрского факультета Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов.

В концерте «Забытые манускрипты и музыкальный калейдоскоп» прозвучат как известные произведения композиторов и органистов эпохи барокко великого германца Иоганна Себастьяна Баха, француза Луи Николя Клерамбо, композиторов-романтиков XIX-XX века норвежца Эдварда Хагерупа Грига, американца Эдуарда Мак-Доуэлла, французского органиста-неоклассика Габриэля Форе, русских композиторов XVIII-XIX века, пишущих духовную музыку, Фёдора Дубенского и Павла Чеснокова, британского композитора и гитариста-виртуоза XX века Уильяма Гомеса, английского композитора XX века, написавшего массу успешной музыки для мировых мюзиклов, Эндрю Ллойд Уэббера, аргентинского композитора XX века, основателя стиля «танго-нуэво», Астора Панталеона Пьяццоллы, советского и российского композитора Альфреда Шнитке, пишущего в старинном классическом и современном жанрах, и советского и российского композитора и органиста XX века Микаэла Таривердиева, автора всенародно любимых мелодий к кинофильмам. Также для органа соло прозвучат довольно редкие сочинения — польские органные табулатуры XVI-XVII века.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность концерта 70 минут, без антракта. В начале звучит художественное слово.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Мероприятие пройдет по адресу: Псков, улица Плехановский Посад, 64. 

Теги: #органные концерты
Источник: Псковская Лента Новостей
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