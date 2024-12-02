Культура

Юбилейный выставочный проект «Михайловского» отметили специалисты «Медиалогии» как лучший инфоповод-2024

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» удостоен диплома «Медиалогии» за лучший инфоповод 2024 года. Награждение состоялось в Санкт-Петербурге, в ходе пленарного заседания «Музей в информационной среде: инфоповод 2024 года» на образовательной сессии для руководителей PR-направлений федеральных музеев в рамках Всероссийского проекта «Музейные маршруты России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Михайловское».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Лучшим информационным поводом специалисты компании «Медиалогия», которые определяют Медиаиндекс учреждений и федеральных музеев, сочли создание уникальной не только для Пушкинского Заповедника, но и для Псковской области выставочный проект «Эмоции природы. Природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт». Эта выставка была открыта в преддверии 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина, а многочисленные, различные по объёму и жанру, адресованные профессиональной и самой широкой аудитории публикации о ней были подготовлены корреспондентами федеральных и областных изданий, а также сотрудниками музея и размещены в средствах массовой информации региона и страны, а также в официальных сообществах музе-заповедника в социальных сетях.

Напомним, что в прошлом году Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» также был удостоен диплома за лучший инфоповод года — за создание цикла цифровых фотовыставок из архивов Пушкинского Заповедника.