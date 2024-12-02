Культура

Тематический план-2025 псковского проекта «Пушкин и его друзья» начали формировать в «Михайловском»

Беседой «Святогорская земля и древности края — их отражение в драме А.С. Пушкина "Борис Годунов"», которую провёл хранитель некрополя Ганнибалов и Пушкиных в Свято-Успенском Святогорском монастыре Андрей Васильев, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 5 декабря, завершил лекционный цикл-2024 в рамках проекта «Пушкин и его друзья» в Пскове.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, встреча проходила в библиотеке «Родник» имени С.А. Золотцева. Слушателями Андрея Васильева стала очень подготовленная аудитория, по большей части состоящая из практикующих экскурсоводов, педагогов, сотрудников библиотек и музеев. Без малого час после своего монолога хранитель отвечал на вопросы, которые касались, например, подлинного и новодельного надгробий умершего во младенчестве и похороненного в монастыре брата Пушкина Платона, крестов на склоне Святой (Синичьей) горы, судьбы серебряного венка, который в день столетия со дня рождения поэта привезли и возложили на могилу Пушкина его сыновья, многого другого.

В музее отметили, что серия вопросов к Андрею Васильеву была самой внушительной за всё время работы лектория, и добавили, что не меньший интерес проявили псковичи и к его январской беседе, посвящённой истории возрождения колокольного звона в Святогорском монастыре-музее в 1940—1980 годы.

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В заключение встречи гости единогласно «проголосовали» за то, чтобы в лекционный план музейного проекта «Пушкин и его друзья» включить и ещё одну лекцию этого сотрудника «Михайловского» — об археологических находках на территории музея-заповедника и в его ближайших окрестностях. Ведь именно в ближайшее время, по словам руководителя псковского представительства Пушкинского Заповедника в Пскове Елены Шур, будет верстаться график этого проекта на 2025 год.

Елена Шур также отметила, что лекции, они же, по сути — встречи-беседы с музейщиками, традиционно пользуются особым интересом именно у подготовленной аудитории. Только за неполный месяц, с середины ноября, на четырёх мероприятиях проекта побывало более полутора сотен слушателей. Две из лекций прошли в Доме Беклешова, на Георгиевской, 4, где работает представительство «Михайловского» в областном центре, ещё две — в библиотеке «Родник» в составе псковской Центральной библиотечной системы, с которой музей недавно заключил договор о сотрудничестве.